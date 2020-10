Am Freitagabend hat die Polizei bei einem 19-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern in einer Verkehrskontrolle am Bahnpfad drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Das hat die Polizei am Samstag gemeldet. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Seinen Autoschlüssel haben die Beamten vorsorglich sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen. Zudem wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht. Die Führerscheinbehörde wird über den Vorfall informiert und eine Eignungsprüfung durchführen, heißt es zu weiteren Konsequenzen. Da der 19-Jährige noch in der Probezeit unterwegs war, wird die nun verlängert sowie eine Teilnahme an einem besonderen Aufbauseminar angeordnet.