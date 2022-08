Für das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Magdeburg am 28. August (Anpfiff ist um 13.30 Uhr) rechnet die Polizei damit, dass wegen der Ausfälle auf der Schiene überproportional viele Zuschauer per Privat-Pkw anreisen werden. Sie rät daher Fans, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, dringend davon ab, rund um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort sei kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssten Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase, rechnen. Die Polizei empfiehlt, den Park-and-Ride-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität würden Park-and-Ride-Busse zum Stadion pendeln.

Informationen über den Shuttle-Betrieb gibt es auf der Website der Stadtwerke unter swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride oder auf der Website des FCK unter fck.de/de/stadion/anfahrt.