Gleich mehrere Meldungen über betrügerische Telefonanrufe sind bei der Polizei im Laufe des Donnerstags aus dem Raum Kirchheimbolanden eingegangen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die unbekannten Täter gaben sich demnach als Polizeibeamte aus und behaupteten, eine Einbrecherbande festgenommen zu haben. Im weiteren Gespräch erkundigten sie sich nach vorhandenen Wertgegenständen und Bargeldbeständen der Menschen am Telefon. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche handelt.