Auf dem Parkplatz eines Autoteilezulieferers in der Industriestraße von Rockenhausen hat es eine Unfallflucht gegeben. Laut Polizei wurde am Donnerstag zwischen 9 und 14.15 Uhr eine dort geparkte graue Mercedes E-Klasse mit KIB-Kennzeichen an der Fahrertür beschädigt. Ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug stieß wohl dagegen und flüchtete danach.

Der Schaden wird von der Polizei auf rund 1500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter Telefon 0631 369-14699 entgegen.