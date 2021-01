In der Wiesenstraße in Einselthum kam es am vergangenen Wochenende zu eine Unfallflucht. Laut Polizeibericht vom Montag streifte der flüchtige Unfallverursacher zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend mit seinem Fahrzeug ein am Fahrbahnrand parkendes Auto und verursachte dabei Sachschaden. Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Zeugenhinweise zum Unfallverursacher beziehungsweise zu dessen Fahrzeug.