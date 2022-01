Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte wahrscheinlich schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche in der Straße „Alter Weg“ in Alsenz einen Stromkasten mit einer Art Zahlen-Code in dunkelgrüner Farbe besprüht. Das noch frische Graffiti wurde am Mittwochmittag von einer Polizeistreife festgestellt. Die Polizei Rockenhausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Zeugen können sich unter Telefon 06361 917-0 melden.