Mehrere Verkehrskontrollen haben in Kirchheimbolanden und am Verkehrsknotenpunkt Bastenhaus in Dannenfels zahlreiche Verstöße zutage gefördert.

Mehrere Verkehrskontrollen haben in Kirchheimbolanden und am Verkehrsknotenpunkt Bastenhaus in Dannenfels zahlreiche Verstöße zutage gefördert. Nach Angaben der Polizei überprüften Beamte der Inspektionen Kirchheimbolanden und Rockenhausen am Samstag zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr 34 Autos und 122 Motorräder. Die Beamten stellten überwiegend kleinere Mängel oder fehlende Dokumente fest. In fünf Fällen erlosch durch Veränderungen am Fahrzeug die Betriebserlaubnis.

Zwei Fahrzeuge waren nicht ordnungsgemäß versichert; die Fahrer durften nicht weiterfahren und mussten mit einem Strafverfahren rechnen. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln; ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den jungen Mann erwarteten ein Bußgeld, ein Punkt im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot. Die Kontrollen stießen laut Polizei bei den meisten betroffenen Fahrern und Anwohnern auf positive Resonanz.