Da half auch mehrfaches Nachhaken nicht: Die Polizeiinspektionen in Kirchheimbolanden und Rockenhausen hatten am 1. Januar keine der sonst üblichen negativen Begleiterscheinungen der Silvesternacht zu vermelden. Offensichtlich hatten die Donnersberger notgedrungen diszipliniert die Lockdown-Einschränkungen beherzigt. Der Kirchheimbolander Sprecher berichtete, dass die Beamten vorsorglich viel Streife gefahren seien, aber sein Fazit für Silvester lautete: „Es war so, so, so ruhig.“ Nicht ganz traf das dann auf den Jahreswechsel selbst zu: Da stiegen um Mitternacht schon ein paar Raketen in die Luft und knallten Böller. Doch die eisernen Reserven an Feuerwerkskörpern waren bald verglüht, und dann war’s am Neujahrshimmel gleich wieder „so, so ruhig“.