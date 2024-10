Der Herbst hat begonnen, das Wetter wird trüber, und Autofahrer sind vermehrt in Dämmerung und Dunkelheit unterwegs. Die Polizei erklärt, was alles zu beachten ist.

Die Deutsche Verkehrswacht (DVW) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) bieten eine jährliche Licht-Test-Aktion an. Im gesamten Oktober können Autofahrer ihre Lichtanlage kostenlos in teilnehmenden Werkstätten überprüfen lassen. Dabei werden kleine Mängel direkt vor Ort behoben. Nur nötige Ersatzteile oder umfangreiche Arbeiten werden in Rechnung gestellt.

Fahrzeuge, deren Lichtanlage einwandfrei funktioniert, erhalten als Bestätigung die Licht-Test-Plakette 2024 für die Windschutzscheibe. Laut Polizei ist diese Aktion besonders wichtig, da die Beleuchtung bei der Hauptuntersuchung weiterhin zu den häufigsten Mängeln gehört: Mehr als ein Viertel der Fahrzeuge weist hier Defizite auf.

Reifen: Alpine-Symbol ist ab sofort Pflicht

Doch nicht nur eine funktionierende Fahrzeugbeleuchtung, sondern auch die richtigen Reifen sind ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheit. Ab sofort ist bei Winterreifen das „Alpine“-Symbol Pflicht (Schneeflocke mit Berggipfel). Nicht mehr erlaubt sind bis 2017 hergestellte Ganzjahres- und Winterreifen ohne Alpine-Symbol.

Wie die Polizei betont, gilt in Deutschland die situative Winterreifenpflicht. Diese besagt, dass bei winterlichen Verhältnissen wie Glatteis, Schneeglätte oder Schneematsch eine entsprechende Bereifung vorgeschrieben ist. Wer dennoch bei winterlichen Straßenverhältnissen mit den veralteten „M+S“-Reifen (Matsch und Schnee) unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von mindestens 60 Euro sowie einen Punkt in Flensburg.

Wintercheck empfohlen

Neben der Beleuchtung und den Reifen sind weitere Maßnahmen notwendig, um sicher durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. „Ein Wintercheck in einer Werkstatt oder die eigenständige Überprüfung wichtiger Fahrzeugteile kann Unfällen vorbeugen“, so die Polizei. Dazu zählen der Austausch abgenutzter Scheibenwischblätter sowie die Auffüllung von Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage, um klare Sicht bei schlechten Wetterbedingungen zu gewährleisten.