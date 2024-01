Trotz des überfrierenden Regens und der daraus resultierenden Glätte ist es am Mittwoch bis in die frühen Mittagsstunden (Stand: 13.20 Uhr) im Donnersbergkreis überraschend ruhig geblieben. Das teilte sowohl die Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden (hier geht es zu der Meldung) als auch die PI Rockenhausen mit. „Bei uns gab es lediglich einen glättebedingten Unfall mit mittlerem Sachschaden in Winnweiler“, so der dortige Dienststellenleiter Matthias Ankner. Ansonsten herrsche der Eindruck vor, dass, wer dies könne, zu Hause bleibe und unnötige Fahrten vermeide. Und das, obwohl die Hauptstraßen gestreut und somit befahrbar seien. Zu Hause blieben übrigens nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger, wie unser Foto von der zwar spiegelglatten, aber auch verwaisen Innenstadt von Rockenhausen zeigt.