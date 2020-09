Von zwei Einbrüchen in Göllheim berichtet die Polizei. Einer betrifft einen Pritschenwagen, an dem zwischen Dienstagabend und Mittwoch Vormittag eine Fensterscheibe gewaltsam aufgeschoben wurde. Das Auto stand am Marktplatz. Gestohlen wurden ein Lasermessgerät und ein Trennschneider. Die Täter sind nach weiteren Polizeiangaben unbekannt. Des Weiteren wurde im Woogweg an einer Lagerhalle eine Scheibe eingeschlagen. Die bislang unbekannten Täter gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon: 06352 911 - 100.