Bis zwei Uhr nachts feierten zahlreiche Menschen am Samstag ein friedliches Residenzfest. Erst nach dem offiziellen Festende um 2 Uhr in der Nacht musste die Polizei dann mehrfach aktiv werden. Starker Alkoholkonsum dürfte nach Polizeiangaben zu einer aggressiven Grundstimmung geführt haben, in der es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen von Gruppierungen kam. Weiterhin wurden bei Personenkontrollen mehrfach Betäubungsmittel gefunden, es wurden Strafanzeigen erstattet. Ebenfalls wurden vereinzelte Pkw im Stadtgebiet durch alkoholisierte Besucher beschädigt.