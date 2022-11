In der Gauersheimer Hauptstraße hat es am Mittwoch, 23. November, gegen 18.10 Uhr gekracht: Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms befuhr mit seinem Auto die Hauptstraße von Rittersheim kommend in Fahrtrichtung Albisheim. Der bislang unbekannte Unfallverursacher war in der Gegenrichtung unterwegs. In der Ortsmitte geriet er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und beschädigte den linken Außenspiegel am Fahrzeug des 25-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Transporter, wie die Polizei berichtet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 9110 entgegen.