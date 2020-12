Mit einer „erhöhten Wachsamkeit“ wird die Polizei in Kirchheimbolanden den Jahreswechsel begleiten – „wir sind gut aufgestellt und vorbereitet“, sagt dazu Alexander Kupferschmidt von der Polizeiinspektion in der Kreisstadt. Insbesondere die Einhaltung der Coronaverordnung zählten in dieser Nacht zu den Polizeiaufgaben. „Originär sind dafür die Ordnungsbehörden von Verbandsgemeinden und des Kreises zuständig, aber gerade an Wochenenden und in der Nacht sind wir von der Polizei natürlich hier ebenfalls gefragt“, so Kupferschmidt.

Dass es in der Silvesternacht auch im Donnersbergkreis wohl deutlich ruhiger zugehen wird als üblich, dafür sorgt das bundesweite Verbot von Verkauf oder Erwerb pyrotechnischer Gegenstände und Feuerwerke. Auf öffentlichen Plätzen herrscht zudem ein Böllerverbot. Es soll damit verhindert werden, dass sich Gruppen bilden, um das neue Jahr lautstark zu begrüßen. Wer jedoch noch eine Rakete von vergangenem Jahr daheim hat, darf diese im eigenen Garten theoretisch abschießen.

Aus Sicht der Polizei ist das Corona-Jahr allerdings nicht nur negativ zu bewerten: Während im Vorjahr um diese Zeit bereits 1200 Verkehrsunfälle registriert worden waren, sind es bislang in diesem Jahr im Bereich der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden erst 1000 – was auch weniger Tote und Verletzte bedeutet.