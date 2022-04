Auf die Jagd nach einem Lama musste sich am Dienstagmorgen die Polizei in Kirchheimbolanden begeben. Das Tier gehört zu einem Zirkus, der sich derzeit auf einem Gelände an der Kaiserstraße niedergelassen hat. Es war aus seinem Gehege ausgebrochen und entlang der L401 auf Wanderschaft gegangen. Gegen 6.20 Uhr wurde dann die Polizei von mehreren aufmerksamen Verkehrsteilnehmern alarmiert. Mit Hilfe des Besitzers gelang es der Polizei, das Lama einzufangen und ohne jegliche Verletzungen zurück ins Gehege zu bringen. Zur Gefährdung von Verkehrsteilnehmern oder Beeinträchtigung des Verkehrsflusses kam es nicht.