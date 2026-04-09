Die Heckscheibe eines Autos ist in Kirchheimbolanden zerstört worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 5. April, und Montag, 6. April, 10 Uhr. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Das Fahrzeug, ein blauer Mercedes-Benz CLK 200 mit KIB-Kennzeichen, war in der Straße Im See 5 geparkt. Nach Angaben der Polizei gehört das Auto einer 50-jährigen Frau und war zum Tatzeitpunkt unbeschädigt abgestellt worden.

Der Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 500 Euro geschätzt. Weitere beschädigte Fahrzeuge wurden in der Umgebung nicht festgestellt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen können sich telefonisch unter 06352 9110 oder per E-Mail an PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de melden.