Keine besonderen Vorkommnisse über den Jahreswechsel – das vermelden auf Nachfrage sowohl die Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden als auch jene in Rockenhausen. In dieser speziellen Silvesternacht, in der durch die Corona-Verordnung des Landes größere Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit nicht erlaubt waren, sei es im Donnersbergkreis – so weit bekannt – zu keinen gravierenden Verstößen gekommen, konnte die Polizei zufrieden Fazit ziehen.