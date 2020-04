Als „uneinsichtig und gefährlich“ beschreibt die Polizei das Verhalten mehrerer Personen, die am Donnerstagnachmittag im Steinbruch Rockenhausen angetroffen wurde. Gegen 17 Uhr hat die Polizei dort das Ordnungsamt Rockenhausen unterstützt und mehrere Verstöße gegen die „Coronaverordnung“ geahndet. Insgesamt 18 zum Teil uneinsichtige Personen hielten sich demnach „in verbotswidriger Weise“ im Steinbruch auf. Drei Streifen waren vor Ort, um alle Personen zu kontrollieren, und mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Unterschreiten des Mindestabstands einleiten. „Ein Tatverdächtiger muss sich darüber hinaus wegen Beleidigung einer Beamtin verantworten“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Feuerwehr Rockenhausen musste aufgrund des unwegsamen Geländes ebenfalls eingreifen und einige Personen bei der „Abreise“ unterstützen. Die Polizei und die Ordnungsbehörden appellieren erneut an die Vernunft und Einhaltung der bestehenden Verordnungen. Ansammlungen in der Öffentlichkeit sind derzeit nicht nur verboten, sondern können auch zu unnötigen und gefährlichen Rettungsaktionen führen. Die Polizei und die Ordnungsbehörden werden weiterhin und regelmäßig die bekannten „Locations“ bestreifen und Verstöße ahnden.