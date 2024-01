Trotz des überfrierenden Regens und der daraus resultierenden Glätte ist es im östlichen Donnersbergkreis am Mittwochvormittag überraschend ruhig geblieben. Laut Polizei Kirchheimbolanden gab es gerade mal einen „Mini-Unfall“ mit einem Müllfahrzeug. Dieses sei mit minimaler Geschwindigkeit gegen ein Verkehrsschild gerutscht. Ansonsten ist die Lage (Stand 12.30 Uhr) entspannt. Die Hauptstraßen sind laut Polizei geräumt, in den Nebenstraßen ist es jedoch spiegelglatt. Das bekamen heute Vormittag vor allem die Verkehrsteilnehmer zu spüren, die beruflich unterwegs sein müssen. Postzustellerin Lisa Nußbeck beispielsweise. Sie komme nur auf den halbwegs ebenen Strecken einigermaßen gut voran, sagte sie der RHEINPFALZ. Deshalb müsse sie auf ihrer Tour in Kirchheimbolanden die steilen Straßen aussparen. Ähnlich ruhig wie im östlichen Donnersbergkreis war die Lage bis zum Nachmittag auch im Westkreis (hier geht es zur Meldung).