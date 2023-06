Die Donnersberger Literaturtage nähern sich ihrem Finale. Am kommenden Samstag, 1. Juli, gibt es wieder einen Poetry Slam mit Markus Becherer im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof, selbst ein Meister seines Fachs. Bei dem Literatenwettstreit entscheidet der Publikumsapplaus über den Sieg.

Markus Becherer ist der wohl beste Poetry-Slammer in Rheinland-Pfalz. Zumindest hat er die Landesmeisterschaft in dieser Disziplin des – meist – humorigen Stegreifvortrags von kurzen Geschichten oder launigen Gedichten in den Jahren 2014 und 2018 gewonnen. Am Samstag, 1. Juli, moderiert er ab 19 Uhr den zweistündigen Literatenwettstreit im Theater Blaues Haus, der Teil der 9. Donnersberger Literaturtage ist. Er wird wieder ein Team bekannter Slammer präsentieren.

Wortgewandter Chemiker

Markus Becherer ist von Haus aus promovierter Chemiker und lebt in Ludwigshafen. Poetry-Slammer ist er seit 2012. Im Duo ist er als „Die Fabelstapler“ mit seinem Kaiserslauterer Kollegen Phriedrich Chiller aktiv. Sein Repertoire reicht „von mitreißend-humoristisch bis lyrisch-nachdenklich“, wie er selbst sagt. Poetry Slams erklärt er wie folgt: „selbstgeschriebene Texte, ein Zeitlimit, leidenschaftliche Performances“, und man „lasse das Publikum durch Applaus oder Punktetafeln entscheiden, wem der Sieg gebührt“.

In der Vergangenheit wurden die Poetry-Slam-Darbietungen bei den Donnersberger Literaturtagen begeistert gefeiert und waren einer der Höhepunkte der Reihe, informiert Veranstalter Thomas M Mayr. Der Eintritt beträgt sechs Euro.