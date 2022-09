Am Samstag, 10. September, gastiert der Literarische Verein der Pfalz erstmals mit seinem Poetenfest in Kirchheimbolanden. Das Motto: „Ganz anders“.

Zwischen 14 und 21 Uhr lesen am 10. September Autorinnen und Autoren aus dem Verein kürzere Erzählungen und Texte im historischen Ambiente des Turmsaals an der Stadtmauer. Gelesen wird jeweils 15 Minuten lang. „Die Besonderheit liegt an der Länge des Programms, unterbrochen durch einige Pausen sowie an der Tatsache, dass Zuhörende zu unserer öffentlichen Veranstaltung kommen und sich wieder verabschieden können, wenn sie möchten“, teilt die Vereinsvorsitzende Birgit Heid zum Hintergrund des Titels „Ganz anders“ mit. „ Vieles ist in diesen Monaten ganz anders sein als es zuvor war. Wie wir damit umgehen, und wie es uns gelingen kann, Situationen zu meistern, werden wir beim Poetenfest in literarischer Form hören.“

Gäste aus dem Ahrtal

Ein spezieller Punkt zur zehnten Auflage ist die Einladung eines literarischen Vereins des Ahrtals, der „LiterAHRischen Gesellschaft“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Wir unterstützen diesen Verein, damit das kulturelle Schaffen nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr ein Stück weit wieder in Gang kommen kann“, heißt es in einer Mitteilung. Zwei Mitglieder der Gesellschaft werden ebenfalls lesen.

Ziel des gemeinnützigen Vereins ist nach eigenen Angaben die Pflege und Förderung des literarischen Schaffens und Lebens in der Pfalz. Er wurde 1878 in Neustadt/Weinstraße gegründet und ist, so Heid, eine der ältesten literaturfördernden Organisationen Deutschlands. Autorengruppen des Vereins existieren in Kaiserslautern, Landau und Speyer. Außer regionalen Lesungen organisiert der Verein das Autorenseminar in Lambrecht und das Poetenfest an wechselnden Orten. Zwei Veröffentlichungen pro Jahr zählen ebenso zur Tätigkeit.