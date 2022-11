Das Thema erneuerbare Energien steht auch in Kriegsfeld hoch im Kurs. Zum einen will die Gemeinde prüfen lassen, ob ein Solarpark im Bereich der Windräder auf dem Schneebergerhof möglich ist. Dort liegt keine landwirtschaftliche Vorrangfläche. Die Photovoltaikanlagen könnten auf circa 15 Hektar installiert werden und etwa 15 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. „Das würden wir gerne auch nutzen“, sagt Ortsbürgermeister Albert Ziegler dazu. Voraussetzung dafür ist, dass die Fläche im zukünftigen Flächennutzungsplan der Kreisverwaltung als PV-Fläche eingepflegt wird.

Zum anderen geht es um die Windenergie. Richtung Niederwiesen um den Bereich Reilsberg gäbe es dafür geeignete Flächen. Ziegler teilt mit, dass dort auch schon einige Projektierer unterwegs sein, die versuchten, mit den Landeigentümern Vorverträge zu machen – was nicht so ganz in seinem Sinne sei.