Als erste Kommune in der Pfalz hat Eisenberg jetzt einen „Platz der Kinderrechte“. Der insgesamt fünfte solche Platz in Rheinland-Pfalz befindet sich in der Eisbachaue. Zur Einweihung am Donnerstag war eigens die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) gekommen. Außerdem die Spitzen des Kinderschutzbundes und Vertreter aus Kommunalpolitik und und Kirchen.

Passend zum Geschehen umrahmte eine Gruppe der Steinborner Kindertagesstätte „Haus des Kindes“ mit zwei mit Begeisterung vorgetragenen Liedern die Feier. „Was wir heute