Die Planung für die seit langem diskutierte Querung der Fahrbahnen in der Ortsmitte ist abgeschlossen. Das hat Ortsbürgermeister Lothar Wichlidal (WG „Bock“) im Gemeinderat mitgeteilt.

Die notwendigen Verkehrszählungen seien bereits durchgeführt worden. Was noch fehle, sei die Ermittlung der Fahrbahn-Überquerungen durch Fußgänger. Während des Corona-Lockdowns – Stichworte Homeoffice und Fernunterricht – sei eine solche Untersuchung allerdings wenig sinnvoll gewesen, so Wichlidal: „Es hätte keine verwertbaren Zahlen gegeben.“

In Schweisweiler gibt es seit Jahren Bestrebungen für einen sicheren Überweg über die viel befahrene Bundesstraße. Ein Zebrastreifen oder gar eine Fußgängerampel waren zwar im Gespräch, eine Lösung wurde bislang aber noch nicht gefunden. Ein Vorschlag war, eine Ampel mit der vorhandenen Lichtzeichenanlage des Bahnübergangs zu kombinieren. Das ist aber logistisch offenbar schwer umsetzbar, auch ziehen sich die Abstimmungen zwischen Landesbetrieb Mobilität und Bahn in die Länge. Nun gibt es also neue Hoffnung.