Am 1. Mai 2022 soll wieder die Gesundheitsmesse in Rockenhausen stattfinden. Doch die Planung gestaltet sich noch schwierig, vor allem wegen der unabsehbaren Auswirkungen von Corona. Die Veranstalter versuchen, auf alles gefasst zu sein.

Die Organisationsgruppe um Stadtbürgermeister Michael Vettermann ist mitten in der Planung der Gesundheitsmesse Rockenhausen 2022. Trotz der Unwägbarkeiten haben sich bis zum 1. Dezember bereits 30 Betriebe, Dienstleister und Selbsthilfegruppen aus der Gesundheitsbranche zum Messesonntag am 1. Mai angemeldet. In einer Pressemitteilung der VG Nordpfälzer Land wird angekündigt, dass „sensationelle Aktionen“ auf die Besucher warten könnten.

Dennoch kann die Anzahl der Messestände noch weiter optimiert werden. Außerdem soll auch das künstlerische und kulinarische Begleitprogramm wieder attraktiv gestaltet werden. Die Organisationsgruppe ist bisher optimistisch, dass das alles gut funktionieren wird.

Trotzdem wird bereits nach einem Ersatztermin in den Sommermonaten gesucht, falls das Großevent zum Maibeginn nicht durchgeführt werden kann. Die Vorbereitungen sind nicht nur beim Organisator aufwendig, sondern ebenso bei den Messeteilnehmern. Der Ausweichtermin soll das Ausfallrisiko minimieren.

Info

Potentielle Akteure aus dem weiten Feld des Gesundheitssektors können sich per E-Mail an gesundheitsmesse@rockenhausen.de melden.