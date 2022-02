Am Samstagmorgen kurz vor 6 Uhr wurde eine 29-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf der Bundesstraße 48 bei Mannweiler-Cölln leicht verletzt. Wie die Polizei Rockenhausen mitteilt, war die Frau offenbar zu schnell unterwegs, zudem war es glatt. Deswegen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, so dass sich ihr Auto im angrenzenden Feld überschlug. Trotz ihrer Verletzung konnte sie sich selbstständig aus dem Wagen befreien und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Feuerwehr Rockenhausen war mit 25 Einsatzkräften vor Ort.