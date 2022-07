Das lange Warten hat sich gelohnt: Wegen der Corona-Pandemie hat der Steinbacher Jugend- und Kerweverein im Juni mit zweijähriger Verspätung seine zehnte Pizza-Party gefeiert. Und passend zum Runden wurde die magische Grenze geknackt: Erstmals sind unter Federführung von Heiko und Heini Blickensdörfer über 1000 von den Gästen individuell zusammengestellte Exemplare über die Theke gegangen. Bei 1026 ist die Zähluhr schließlich stehen geblieben, informiert Florian Bauer vom Jugend- und Kerweverein. Wobei da nicht einmal die Mini-Pizzen mit eingerechnet sind, die zirka 30 Kinder vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung kostenfrei belegen, backen und essen durften.

Insgesamt haben an dem Fest stolze 51 Helfer mit angepackt – manche bei heißen Temperaturen durchgängig acht Stunden in der Küche, betont Bauer. Dabei wurden alleine 250 Kilogramm Teig verschafft. Natürlich haben die geschätzten 1100 bis 1200 Besucher aber nicht nur gegessen: 650 Liter Bier sind durch die Kehlen geflossen. Das alles zugunsten des Vereins, der mit dem Erlös unter anderem den Bau von Motivwagen für den Umzug an der Kerwe finanziert. Die hat am Wochenende ebenfalls zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie stattgefunden. Nimmt man noch den Aufstieg der Fußballer in die Verbandsliga hinzu, dann bleibt festzuhalten: In „Schdoabach“ läuft’s derzeit rund ...