Die Verbandsgemeinde Göllheim bietet zusammen mit Olaf Kern von Regionalgruppe Nordpfalz der St.-Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland am 30. April eine Pilgerwanderung von Wachenheim nach Göllheim an. Bei der Wanderung geht es vor allem darum, Ruhe in der Natur zu finden und den Alltag einen Augenblick hinter sich zu lassen. Der Weg führt von Wachenheim über Mölsheim, Zell und Harxheim nach Bubenheim. Weiter geht es nach Ottersheim über Biedesheim zum Gundheimerhof. Hier finden eine Rast und eine Lesung statt. Die letzten Kilometer der Pilgerwanderung führen dann nach Göllheim.

Dort besteht die Möglichkeit, sich einer Führung durch das Museum Uhl’sches Haus anzuschließen oder sich gemütlich in den Innenhof zusetzen. Danach wird die Protestantische Kirchengemeinde Göllheim besucht. Eine Abschlussandacht ist in der protestantischen Kirche geplant. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich einem gemütlichen Beisammensein im Restaurant Goldenes Ross anzuschließen und den Tag ausklingen zulassen.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bürgerhaus in Wachenheim, Harxheimerstr.10. Insgesamt ist die Pilgerstrecke etwa 15 Kilometer lang. Es besteht die Möglichkeit, nur einzelne Etappen mit zu pilgern. Die Veranstalter weisen darauf hin, an Verpflegung und ausreichend Wasser zu denken. Gewandert wird bei jedem Wetter. Eine vorherige Anmeldung beim Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Göllheim, Telefon 06351 99980-28 oder -29, oder per E-Mail an tourismus@vg-goellheim.de ist erforderlich.