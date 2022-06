Die Verbandsgemeinde Göllheim lädt für kommenden Sonntag, 26. Juni, zu einer geführten Pilgerwanderung auf dem Abschnitt des Jakobswegs zwischen Harxheim und Dreisen ein. Die Länge der Strecke beträgt etwa 14 Kilometer.

Start ist um 9 Uhr an der Zellertalschule in Harxheim, mit dabei ist Olaf Kern von der Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft. Der Weg führt über Harxheim nach Bubenheim, dort wird die Kirche St. Peter besichtigt. Nächste Stationen sind Ottersheim und Biedesheim, dort kann die protestantische Pfarrkirche in Augenschein genommen werden. Auf dem Gundheimerhof erwartet die Pilger eine Rast und eine Lesung.

Weiter geht es nach Göllheim, hier besteht die Gelegenheit zu einer Führung durch das Museum Uhl’sches Haus; alternativ kann im Innenhof eine Pause eingelegt werden. Der letzte Abschnitt führt bis Dreisen. Nach einer Abschlussandacht in der protestantischen Kirche wird zum gemütlichen Beisammensein in der Pizzeria Il Pesce eingeladen.

Möglich ist auch, nur einzelne Etappen zu absolvieren. Verpflegung und Erfrischungsgetränke sind mitzubringen. Gewandert wird bei jedem Wetter und unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen. Eine Mitfahrgelegenheit kann organisiert werden. Erforderlich ist eine Anmeldung beim Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Göllheim, Telefon 06351 99980-28/-29, E-Mail tourismus@vg-goellheim.de.