Die Firma Piepenbrock, der bis 2022 das ehemalige Feistel-Gelände in Göllheim gehörte, hat 5000 Euro an die Ortsgemeinde gespendet. Sozusagen als Abschiedsgeschenk.

Bis 2022 war die Firma Piepenbrock Besitzerin des knapp 25 Hektar großen ehemaligen Feistel-Geländes im Gewerbepark Ruhweg. Die „Pyrotechnische Fabrik F. Feistel KG“, ein Familienunternehmen, ein Familienunternehmen, das als einer der großen Arbeitgeber der Region wirkte, stellte dort ab 1960 Munition und Feuerwerkskörper her. Nach dem plötzlichen Tod des Gründers Fritz Feistel im Jahr 1979 wurde sie 1981 von der in Osnabrück ansässigen Piepenbrock-Dienstleistungsgruppe übernommen. Der Markenname Feistel blieb erhalten.

1983 erweiterte Piepenbrock den Standort in Richtung der Umgehungsstraße um Gebäude für Produktion, Lager und Versand. In dieser Zeit wurden in Göllheim bis zu zwölf Millionen Raketen im Jahr hergestellt. 1999 verkaufte Piepenbrock die pyrotechnische Produktion an die Bremerhavener Firma Comet, behielt aber das Gelände. 2001 beendete Comet die Herstellung von Feuerwerkskörpern, und ein Teil des Geländes wurde zum Gewerbepark umgestaltet. Die Vermarktung übernahm wiederum Piepenbrock.

Gelände wird zurückgebaut und dekontaminiert

Ab 2006 wurde das Gelände dann für den Verkauf vorbereitet. Dafür musste das Gelände zurückgebaut und dekontaminiert werden. In der Firma Panattoni wurde schließlich ein Käufer gefunden, „der unsere nachhaltige Unternehmensausrichtung teilt“, wie Casten Schlie, Leiter Immobilien bei Piepenbrock, der das Projekt seit Jahren begleitet, erläutert. Auf den Dächern der zukünftigen Logistikhallen werden Photovoltaikanlagen für die Stromerzeugung sorgen. Darüber hinaus hat Piepenbrock bereits eine Naturschutz-Ausgleichsfläche geschaffen und der Gemeinde Göllheim übergeben.

Jetzt hat sich Schlie ein letztes Mal auf den Weg nach Göllheim gemacht, um der Ortsgemeinde ihr Abschiedsgeschenk, einen Scheck über 5000 Euro, zu überreichen. Er wisse die finanzielle Unterstützung zu schätzen, sagte Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller. „Wir werden die Spende dort einsetzen, wo sie am meisten benötigt wird“, versprach er. Die eine Hälfte der Summe soll in die Jugendarbeit fließen, die andere Hälfte wird die Tafel erhalten.