Auf so viele geplante Veranstaltungen hatten die Landfrauen im Donnersbergkreis in den vergangenen Monaten verzichten müssen. Das „Picknick in Pink“ war am Samstag ein Trostpflaster – und ein Versuch, Alternativen zu finden.

Corona hat auch die Aktivitäten der Landfrauen negativ beeinflusst, deshalb sollte es in Dannenfels eine Alternative zu den vielen Veranstaltungen geben, die im Jahresverlauf bereits abgesagt