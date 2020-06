Not macht erfinderisch – Gerade bei Künstlern und Schaustellern hat Corona für schwere Umsatzeinbußen gesorgt. Fabian Kelly und sein Team haben sich deswegen für diesen Sommer eine besondere Show ausgedacht, die ganz den Corona-Vorschriften entspricht: „MagicNight“ – die Picknick-Dinnershow. Am 4. Juli kommt die nagelneue Produktion in den Schlossgarten nach Kirchheimbolanden.

Dort soll ein großes Freiluft-Theater entstehen. Die reservierten Stühle für die Gäste werden im großen Abstand zueinander aufgestellt. Laut Pressemitteilung wartet dann „ein exklusiver Gourmet-Picknick-Korb, gefüllt mit vielen vorzüglichen Leckereien von deftig bis süß, regionalem Wein und Wasser“. Und für die Unterhaltung unter freiem Himmel wird eine „magische, witzige, artistische und abwechslungsreiche Show“ angepriesen.

Magier Fabian Kelly verspricht magische Unterhaltungskunst in Perfektion. Dabei setzt er vor allem auf seine Gedankenkraft, wenn er das Wort errät, das ein Zuschauer sich aus einem Buch frei gewählt hat, oder wenn er Gegenstände trotz verbundener und verklebter Augen sehen kann. Als Artistin dreht Petra Quednau auf: ob kopfüber am Ring hängend, mit beeindruckenden Choreographien oder beim Spiel mit dem Feuer.

Justus Jones auf Geheimnissuche

Für Kinder gibt es am Tag darauf eine extra „Kids-Picknick-Show“. „Justus Jones“ alias Magier Alexander Mabros geht auf die Suche nach dem Geheimnis von Eschnapur. Als Wissenschaftler, Archäologe und Abenteurer schreckt er dabei weder vor düsteren Gängen noch vor finsteren Gefahren zurück. Diesmal will er den „Speer von Eschnapur“ finden. Ob es ihm mit Hilfe der Kinder gelingt, alle Rätsel zu lösen und das Mysterium zu lüften? Dabei wartet auf die jungen Zuschauer ab 4 Jahre natürlich ebenfalls ein leckeres Picknick-Paket.

Infos

Tickets und Infos unter www.picknick-dinnershow.de. Im Schlossgarten in Kirchheimbolanden findet die Show am 4. Juli um 18.30 Uhr statt, Einlass ab 18 Uhr. Die Picknick-Dinnershow ist je Picknick-Korb (inklusive eine Flasche Wasser und Wein) für zwei Personen für 49 Euro pro Person buchbar. Das Kinder-Picknick findet am 5. Juli um 14.30 Uhr, Einlass ab 14 Uhr, ebenfalls im Schlossgarten statt. Preis: 29 Euro pro Person, inklusive Lunchpaket und einer Flasche Apfelsaftschorle.