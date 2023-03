Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass dieser Tage regelmäßig internationales Flair durch den Donnersbergkreis weht, ist nicht zuletzt der rührigen Kultur- und Eventmanagerin Lydia Thorn-Wickert zu verdanken, die Senkrechtstarter wie Hans Suh in ihre Wahlheimat lockt. Der Pianist gab am Sonntag ein Konzert in Kirchheimbolanden.

Hans Suh hat 2021 den ersten Preis und drei Sonderpreise bei der International Telekom Beethoven Competition in Bonn gewonnen. Er konzertiert seitdem weltweit in den bedeutendsten Konzertzentren, etwa