Die Reihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ geht mit einem Konzert des Pianisten Hans Suh im Ostflügel der Orangerie weiter. Der international bekannte und renommierte Preisträger spielt bei diesem Solo-Recital am Sonntag, 11. September, 18 Uhr, Werke von Robert Schumann und Modest Mussorgsky.

Der 1990 in Südkorea geborene Pianist trägt Schumanns Arabeske op. 18 und die Symphonischen Etüden op. 13 vor. Nach der Pause spielt er Mussorgskys Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“.

Suh begann im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspielen, mit fünf mit dem Komponieren, mit sieben Jahren gewann er seinen ersten Preis in der „Korea Times Music Competition“. Im Alter von zehn Jahren übersiedelte Hans Suh in die USA und gab ein Jahr später sein Debut als Sieger der New York Philharmonic Young Artist Audition (2001). Als Stipendiat des Mannes College of Music in New York (2001-2009) absolvierte er ein Klavierstudium und setzte seine Ausbildung bei den Professoren Matti Raekallio und Emanuel Ax fort. An der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover absolvierte er seinen Master und ist aktuell im Studiengang für das Konzertexamen bei Professor Arie Vardi.

Für Schumann-Interpretationen geehrt

Etliche Preise und Sonderpreise unterstreichen Suhs Können. 2021 gewann er den ersten Preis und drei Sonderpreise der Internationalen Telekom Beethoven Competition Bonn, unter anderem für die beste Interpretation eines Werkes von Robert Schumann. Er trat als Solist auf bedeutenden Konzertbühnen wie der Alten Oper Frankfurt oder der Carnegie Hall auf. Er ist Sieger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, zum Beispiel des International German Piano Award in Frankfurt 2018 und der Isang Yun International Music Competition 2016. Bei der Rina Sala Gallo International Piano Competition errang er 2018 den zweiten Preis und den Preis der Kritik, und bei der G.B. Viotti International Music Competition 2019 ging er ebenfalls mit einem zweiten Preis und dem Publikumspreis hervor.

Seit 2019 und während der Pandemie trat Suh als Solist und Dirigent an vielen Konzertorten in Südkorea auf. Er gab internationale Konzerte in den USA, Japan, Deutschland und Italien mit namhaften Orchestern wie dem New York Philharmonic Orchestra, dem Seoul Philharmonic Orchestra, der Philharmonie Baden-Baden oder dem Royal Philharmonic Orchestra und trat unter bedeutenden Dirigenten wie Kurt Masur, Ken-David Masur, Michael Adelson, Myung-Whun Chung, and Pascal Verrot auf. Suh besuchte Meisterklassen bei prominenten Künstlern, wie Murray Perahia, Garrick Ohlsson, Jeffrey Kahane, Daejin Kim, Peter Serkin und Emanuel Ax.

Info

Klavierkonzert mit Hans Suh am Sonntag, 11. September, 18 Uhr, in der Orangerie in Kirchheimbolanden

