Mit Carlos Manuel Vargas gastiert nach Silas Bassa zum zweiten Mal ein Pianist aus Lateinamerika am Sonntag, 26. Juni, 18 Uhr, im Ostflügel der Orangerie in Kirchheimbolanden.

Mit einem außergewöhnlichen Programm setzt Carlos Manuel Vargas Werke aus Mittel- und Südamerika von Bullumba Landestoy (1925-2018) und Heitor Villa-Lobos (1887-1959) mit George Gershwin (1898-1937) und den Europäern Frédéric Chopin (1810-1849) und Alexander Skrjabin (1872-1915) in Bezug und gestaltet seinen ganz eigenen transatlantischen Dialog.

Geboren in der Dominikanischen Republik erhielt Carlos Manuel Vargas bereits im jungen Alter Unterricht von der renommierten kubanischen Pianistin Karelia Escalante. Er ging als Preisträger aus nationalen und internationalen Wettbewerben hervor. Dem Pianisten ist es ein Anliegen, Projekte zu entwickeln, die es sozial benachteiligten Kindern ermöglichen, musikalisch ausgebildet zu werden. Ein Stipendium der Boston Public Library, der öffentlichen Stadtbibliothek, unterstützte sein Vorhaben, kostenlose Klavier- sowie Theoriestunden zu erteilen.

Mehrfacher Preisträger

2012 gründete Vargas zusammen mit dem kolumbianischen Geiger José Romero die Macondo Chamber Players. Diese Organisation bringt bereits in der Musikwelt international bekannte Musiker und Nachwuchskünstler zusammen, um gemeinsam zu musizieren, zu unterrichten, zu lernen und das interkulturelle Verständnis zu fördern. Das Ensemble tourte bereits durch die Dominikanische Republik, durch Kolumbien und Ecuador, Mexico und die Türkei und erlangte weitreichend Aufmerksamkeit bei Publikum und Presse.

Vargas geht einer Lehrtätigkeit am Boston Conservatory at Berklee in Boston, Massachusetts, nach. Er kann auf zahlreiche Konzerte in den Vereinigten Staaten, Südamerika und in Europa zurückblicken. Er schloss seine Studien mit Jonathan Bass am Boston Conservatory ab und wurde 2005 mit dem Zitrin Scholarship Preis geehrt.

Die Einladung an ihn geht auf einen Vorschlag des Klavierduos Becker zurück. Gemeinsam nehmen sie im Juni an einem Steinway-Piano-Projekt in Hamburg teil.

Tickets sind online unter www.reservix.de und an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen nimmt Lydia Thorn Wickert per E-Mail an tw@thornconcept.eu oder telefonisch unter 0151 18906015 entgegen.

