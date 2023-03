Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der international schon renommierte, erst 26-jährige Klavierkomet Arash Rokni hat beim 2. Klavier-Recital in der neuen Kammermusikreihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ in der Orangerie Kirchheimbolanden sein Programm jenseits ausgetretener monumentaler Meilensteine konzipiert und damit reüssiert. Das Konzert wurde ohne Publikum gespielt und kann über Youtube nacherlebt werden.

Der in Teheran geborene, von den Eltern früh geförderte Konzert-Pianist wählte ein klingendes musikhistorisches Kompendium anstelle von Spezialistentum: Nahezu chronologisch geordnet