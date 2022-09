Die Fürfelder Energiegesellschaft (EGF) plant in der Ortsgemeinde Winterborn den Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einem Gebiet mit einer Größe von rund 12,6 Hektar. Die Gesamtleistung wird mit etwa 10.000 Kilowattpeak angegeben. Die Fläche, die bisher für die Landwirtschaft genutzt wird, liegt in Richtung Niederhausen/Appel. Dafür muss nun ein Bebauungsplan aufgestellt werden, informierte Ortsbürgermeister Ingo Klein.

Um eine Genehmigung zu erhalten, müsste zudem die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land diese Bereiche in ihren neu zu erstellenden Flächennutzungsplan aufnehmen. Ein Ingenieurbüro prüft derzeit, welche Flächen für die Erzeugung von Erneuerbaren Energien geeignet sind. Mit der EGF Fürfeld will die Gemeinde auf jeden Fall weiterhin im Gespräch bleiben. Die Energiegesellschaft betreibt mit Beteiligung von mehreren Ortsgemeinden aus der VG Bad Kreuznach-Land und der Verbandsgemeinde selbst bisher hinter dem ehemaligen Munitionslager in Richtung Fürfeld sieben eigene Windkraftanlagen.