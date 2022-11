Elektro-Installateure sollen künftig PV-Anlagen in Betrieb nehmen und eigenständig Zähler setzen dürfen. Damit will die Bundesnetzagentur mehr Tempo in die Nutzung von Erneuerbaren Energien bringen. Momentan warten viele Anlagenbesitzer Wochen und Monate auf einen Termin mit ihrem Netzbetreiber, bevor der Strom von ihrem Dach fließen kann. Mehr zum Thema lesen Sie hier