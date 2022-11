Mehr als 20 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr könnte die Freiflächen-Photovoltaikanlage erzeugen, die von der Mainzer Firma Bejulo auf Rathskirchener Gemarkung errichtet werden soll. Damit wäre der Bedarf von über 5000 Durchschnittshaushalten gedeckt.

Das Unternehmen, das bereits in anderen Gemeinden unserer Region Photovoltaik-Pläne hat, möchte die Anlage in der Gewanne „Hinter dem Wald/Brunnenwiese“ bauen. Der Gemeinderat hat deshalb nun den Aufstellungsbeschlusss für den Bebauungsplan gefasst, wie Ortsbürgermeister Oskar Stark informierte.

Auf einer Fläche von rund 19,6 Hektar sollen rund 37.000 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von zirka 20,26 Megawatt-Peak aufgestellt werden. Rund 20,24 Millionen Kilowattstunden Strom könnten dadurch jährlich erzeugt werden. Die kommunale Wertschöpfung wird nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz 2021 bei 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom liegen – das würde jährlich rund 40.000 Euro in die Gemeindekasse spülen, so die Angaben der Firma. Nicht darin enthalten sind eventuelle Kabel- und Wegeentgelte sowie an die Gemeinde zu zahlende mögliche Gewerbesteuern aus dem laufenden Betrieb.

Komplexes Verfahren

Mit dem Gemeinderatsbeschluss ist das Vorhaben allerdings noch nicht in trockenen Tüchern: Momentan ist das Areal im Flächennutzungsplan als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen – es müsste bei der Neufassung des Plans durch die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land als Sondergebiet für Photovoltaik ausgewiesen werden. Zusätzlich sind im Anschluss die Hürden eines komplexen Genehmigungsverfahrens zu überwinden, in das Bürger, Träger öffentlicher Belange und die anerkannten Naturschutzbehörden mit einbezogen werden.

Momentan läuft in der kompletten Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land eine flächendeckende Untersuchung, welche Gebiete für die Erzeugung von regenerativen Energien geeignet sind. Mit dem Ergebnis wird in naher Zukunft gerechnet.