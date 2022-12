In Gehrweiler hat der Gemeinderat den Weg für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage vorbereitet. Eine große Hürde gibt es aber noch.

Der Mainzer Projektierer Bejulo will in dem rund 11,35 Hektar großen Gebiet, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einem Investitionsvolumen von rund 6,5 Millionen Euro errichten. Die Anlagenleistung beträgt 10.000 KilowattPeak. Damit können rund zehn Millionen Kilowatt Strom jährlich erzeugt werden, die für rund 2800 Haushalte reichen würden. Rein rechnerisch würden dadurch laut Projektierer rund 6200 Tonnen CO 2 jährlich eingespart. Die Gemeinde könnte aus der Beteiligung gemäß dem Energie-Einspeisegesetz 2021 mit rund 20.000 Euro jährlichen Einnahmen rechnen.

Die Fläche sei laut Bejulo sowohl was Schutzgebiete als auch regionalplanerische Ziele betreffe, ohne Restriktionen und dürfte deshalb in der derzeit laufenden Potenzialanalyse der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land seine Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse der Potenzialanalyse der Verbandsgemeinde soll in Kürze vorliegen. Wenn alles gut laufe, wird mit einer Umsetzung in den Jahren 2024/2025 gerechnet, so Ortsbürgermeister Bernd Kiefer. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik Mittlerer Lindenberg“ wurde mit sechs Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme auf den Weg gebracht.