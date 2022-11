Die Mainzer Firma Bejulo möchte auf Dörrmoscheler Gebiet eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Den dafür notwendigen Bebauungsplan hat der Gemeinderat auf den Weg gebracht.

Bejulo plant, auf rund 18 Hektar Ackerfläche insgesamt 26.000 Solarmodule zu errichten. Diese haben eine Gesamtleistung von 15.000 Kilowatt-Peak und könnten rechnerisch mehr als 4000 Haushalte mit Strom versorgen. Zudem würden durch die Anlage 9000 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Für die Ortsgemeinde Dörrmoschel wird eine Wertschöpfung von 28.000 Euro pro Jahr – ohne mögliche Gewerbesteuerzahlungen – erwartet. Die Grundstückseigentümer erhalten eine Pachtzahlung für die bereitgestellten Ackerflächen.

Der Gemeinderat hat nun den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Ferner muss die beschlossene Ausweisung als künftiges Sondergebiet Photovoltaik auch in den neu zu erstellenden Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde aufgenommen werden, um grundsätzlich überhaupt eine spätere Genehmigung erhalten zu können. Darauf habe die Verwaltung nochmals explizit hingewiesen, so Ortsbürgermeister Uwe Rainau. Des weiteren teilte er mit, dass die Ergebnisse einer seitens der VG in Auftrag gegebenen Untersuchung des gesamten VG-Gebiets auf geeignete Flächen zur Erzeugung regenerativer Energien in Kürze vorliegen sollen.