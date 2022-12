Der Mainzer Projektentwickler Bejulo will in einer Bürgerversammlung im neuen Jahr die Pläne zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf Bisterschieder Gemarkung vorstellen. Einen offiziellen Beschluss gibt es deswegen vorerst noch nicht.

Bejulo hat im Bisterschieder Gemeindegebiet zwei Areale ausfindig gemacht, die sich grundsätzlich für den Bau von Photovoltaikanlagen eignen. Allerdings sind in beiden Bereichen Vorrangflächen Landwirtschaft enthalten. In früheren Ratssitzungen hatten sich die Mitglieder eher für die nördlich von Bisterschied an der Gemarkungsgrenze zu Waldgrehweiler gelegenen Areale ausgesprochen. Es muss aber auch noch die Potenzialanalyse für die gesamte Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land abgewartet werden. Bevor ein Investor eine Baugenehmigung erhält, müssen diese Flächen noch in den neuen Flächennutzungsplan der VG aufgenommen werden.