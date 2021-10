Bevor der Gemeinderat im Zusammenhang mit der Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde die geforderte Stellungnahme zu potenziellen Standorten für Photovoltaik-Freiflächenanlagen abgibt, soll Ortschef Daniel Heinz mit der Verwaltung noch mehrere Fragen klären. Beispielsweise, ob es für die Ortsgemeinde Gerbach bereits Pläne mit in Frage kommenden Flächen gibt, ob als Entscheidungshilfe die Erklärung anderer Kommunen in der VG herangezogen werden könnten oder welche Vor- beziehungsweise Nachteile sich für die Gemeinde aus dem Bau einer solchen Anlage ergeben könnten. Erst dann will der Rat eine Entscheidung treffen.