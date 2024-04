Dem Heiligen Philipp von Zell wird seit vielen Jahren eine Wallfahrtswoche mit verschiedenen Veranstaltungen gewidmet, die der Gemeindeausschuss Zellertal organisiert. Los geht es am Samstag, 27. April, um 13 Uhr mit der Motorradwallfahrt. Es gibt einen Biker-Gottesdienst mit Motorradsegnung, anschließend eine gemeinsame Ausfahrt und Abschluss bei den Brothers in Arms in Ottersheim. Am Donnerstag, 2. Mai, findet die Frauenwallfahrt statt, die von der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) organisiert wird. Die Frauen haben den Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Josef Metzinger vorbereitet und werden sogar die Predigt selbst halten. Danach gibt es Kaffee und Kuchen, um Anmeldung wird gebeten.

Der Hauptwallfahrtstag ist am Sonntag, 5. Mai. Zu Festgottesdienst mit Kindersegnung und Prozession um 10 Uhr ist der Generalvikar des Bistums Mainz, Sebastian Lang, eingeladen. Der Chor Queerbeet begleitet musikalisch. Anschließend gibt es Mittagessen im Kolpingheim. Um 14 Uhr gibt es eine Wallfahrtsandacht und danach Kaffee und Kuchen, wieder im Kolpingheim. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit.

In der Woche darauf gibt es noch einmal drei Veranstaltungen: den Wallfahrtstag für die Region Rheinhessen am Montag, 6. Mai, 18.30 Uhr; die Wallfahrt des Dekanates Donnersberg am Dienstag, 7. Mai, 18 Uhr, und zum Abschluss die Wallfahrt der Senioren am Mittwoch, 8. Mai, 15 Uhr, Kolpingheim. Bei der ökumenischen Seniorenwallfahrt gibt es im Anschluss Kaffee und Kuchen, es wird um Anmeldung gebeten.

Kontakt

Anmeldung bei Petra Ochßner, Telefon 06355 731 (gerne auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per E-Mail an petra.ochssner@web.de.