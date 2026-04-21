Auch in diesem Jahr werden rund um das Philippsfest in Zell wieder einige Programmpunkte geboten. Die Festlichkeiten zu Ehren des Heiligen Philipp von Zell starten mit der Motorradwallfahrt am Samstag, 25. April, um 13 Uhr. Die Kollekte, die beim Biker-Gottesdienst mit Motorradsegnung gesammelt wird, soll bedürftigen Kindern im Donnersbergkreis zugute kommen. Sie wird aufgeteilt an die Donnersberger Initiative für Menschen in Not und den Verein Frauen helfen Frauen Donnersbergkreis.

Der Hauptwallfahrtstag beginnt am 3. Mai um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst samt Prozession, der musikalisch vom Chor „Friends of Music“ begleitet wird. Anschließend gibt es Mittagessen im Kolpingheim. Dort findet nach der Wallfahrtsandacht um 14 Uhr auch das Kaffeetrinken statt.

Weiter geht es am Dienstag, 5. Mai, um 18 Uhr mit der Wallfahrt des Dekanats Donnersberg. Am Mittwoch, 6. Mai, wird um 15 Uhr die Wallfahrt der Senioren mit einer ökumenischen Pilgerandacht im Kolpingheim gefeiert. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Um 18.30 wird es ein Pilgeramt anlässlich der Wallfahrt der Region Rheinhessen in der Kirche geben. Zum Abschluss findet am Donnerstag, 7. Mai, um 15 Uhr der Gottesdienst zum Wallfahrtstag der Frauen statt, im Anschluss ebenfalls mit Kaffee und Kuchen.

Info

Für die Wallfahrt der Senioren und den Wallfahrtstag der Frauen wird um Anmeldung gebeten bei Petra Ochßner, Telefon 06355 731, E-Mail petra.ochssner@web.de, oder im Pfarrbüro unter Telefon 06351 5083.