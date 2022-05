Mehr als 500 Motorradfahrer sind nach zweijähriger, coronabedingter Pause am Samstag im Rahmen des Philippsfestes nach Zell gepilgert. Nach einer kurzen Andacht segneten Pfarrer Bernhard Gugerel und Josef Metzinger die bei strahlendem Sonnenschein blitzenden Maschinen – danach haben die beiden Seelsorger den Biker-Tross bei seiner Rundfahrt durch den Donnersbergkreis bis zum Vereinsgelände des Motorradclubs „Brothers in Arms“ in Ottersheim begleitet. Bei der Kollekte kamen knapp 500 Euro zusammen, die der Tafel in Kirchheimbolanden gespendet werden.

Groß war auch am Sonntag – dem Haupttag des Festes – die Freude bei den Teilnehmern der Messe mit anschließender Prozession, endlich wieder gemeinsam die Wallfahrt begehen zu können. Domprobst Tobias Schäfer verknüpfte in seiner Predigt eindrucksvoll die Geschichte des heiligen Philipp mit den durch die Pandemie, den Klimawandel, die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche und die Ukraine-Krise bedingten Problemen der heutigen Zeit.