Nachdem die Wallfahrt zu Ehren des heiligen Philipps im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste, konnte in diesem Jahr in Absprache mit dem Ordnungsamt im Zeller Park ein Gottesdienst für 50 Leute organisiert werden.

Zum ersten Mal fand deshalb in diesem Jahr das Philippsfest in Zell unter freiem Himmel statt. Der Gottesdienst wurde von Regens Markus Magin gehalten, der im Bistum Speyer für die Priesterausbildung zuständig ist. Er sagte, dass ein Freiluftgottesdienst sehr gut passe, da der heilige Philipp eine sehr hohe Verbundenheit zur Natur und zu Tieren gehabt habe und auch stets für gutes Wetter am Philippsfest sorge.

Statt der großen Prozession mit dem Allerheiligsten durch den Ort, hielten die Pfarrer eine kleine Prozession im Park ab. Da Gesang im Gottesdienst weiterhin nicht erlaubt sind, sorgten Stefan Müller, Silke Schindler und Petra Ochßner für die musikalische Untermalung. Alle Beteiligten hoffen nun, dass das Philippsfest im nächsten Jahr wieder größer und eventuell auch wieder mit einer Wallfahrtswoche gefeiert werden kann.