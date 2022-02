„Den Pfrimmerhof nun bald offiziell als Ortsteil von Sippersfeld nennen zu dürfen, freut mich persönlich“, sagt Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle. Mit einem neuen Bebauungsplan wurden dafür jetzt die Weichen gestellt.

Der Pfrimmerhof gilt bisher als „eine von der Ortslage getrennt liegende Außenbereichssiedlung“, führt die Ortsbürgermeisterin näher aus. Deswegen wurde nun ein Bebauungsplan beschlossen, der weite Teile des Pfrimmerhofes betrifft. Es handelt sich größtenteils nicht um eine Neuplanung, sondern um eine Bestandsüberplanung. Grundsätzlich habe die Innenentwicklung Vorrang vor einer Außenentwicklung.

Auf dem Pfrimmerhof gibt es im Moment im Wesentlichen eine Haus-Hof-Situation. Es handelt sich um ein Mischgebiet und Sonderbauflächen in Form eines Campingplatzes und einer Reitanlage. Ein Teil davon – ein Areal von 2,9 Hektar – wird vom Geltungsbereich des neuen Bebauungsplanes erfasst. In dem Mischgebiet sollen neben Wohngebäuden auch Geschäfts- und Bürogebäude zulässig sein sowie Gaststätten und Übernachtungseinrichtungen. Ausgeschlossen sind Vergnügungsstätten und Tankstellen.

Baumbestand erhalten

An der Reitanlage sind Springplätze, Abreiteplätze und Trainingsanlagen vorgesehen, aber auch Lagerflächen und Pferdeställe mit Sattelkammer sowie Aufenthaltsräume für Reiter. Die überbaubare Fläche ist auf 750 Quadratmeter begrenzt. Für den Campingplatz besteht bereits ein Bebauungsplan.

Für die bereits vorhandenen Gebäude auf dem Pfrimmerhof ändert sich erst einmal nichts. Der aktuelle Bebauungsplan orientiert sich an den vorhandenen Gebäuden und deren baulichen Gegebenheiten. 60 Prozent der Flächen dürfen überbaut werden. Zulässig ist eine zweigeschossige Bebauung mit einer Traufhöhe von 6,5 Metern und einer Firsthöhe von elf Metern. Je Gebäude sind zwei Wohnungen zulässig, pro Wohneinheit sind zwei Fahrzeugabstellplätze vorzuhalten.

Weiterhin wurde festgeschrieben, dass der hochwertige Baumbestand zu erhalten ist. Zur Straße hin sind Grünflächen anzulegen. Es müssen Flächen geschaffen werden, damit das Oberflächenwasser besser versickern kann. Fassaden sind in natürlichen Materialien zu gestalten. Nicht zulässig sind glasierte oder blendende Baustoffe. Die Parkflächen sollen mit wasserdurchlässigen Materialien befestigt werden. Die Kosten für die Ausarbeitung des Bebauungsplanes betragen rund 10.000 Euro und werden von der Ortsgemeinde getragen.

„Wichtiger touristischer Anlaufpunkt“

Für die meisten Einwohner sei der Pfrimmerhof in Gedanken sowieso schon immer Teil von Sippersfeld gewesen, sagt Lummel-Deutschle. Dass das jetzt auch offiziell so wird, liegt vor allem an der K42. Über die Kreisstraße ist der Pfrimmerhof an die L394 angeschlossen. Der Donnersbergkreis war im vergangenen Jahr dazu verpflichtet, alle Kreisstraßen im Hinblick auf ihre Verkehrsbedeutung zu prüfen. Deswegen hätte der K42 die Abstufung zu einem Wirtschaftsweg gedroht, der damit in die Trägerschaft der Ortsgemeinde Sippersfeld gerutscht wäre, die damit auch für die Kosten aufkommen muss. Diese Belastung für den Haushalt wollte der Sippersfelder Gemeinderat abwenden.

Der Bebauungsplan wurde in einem beschleunigten Verfahren erstellt. Deswegen beschloss der Ortsgemeinderat nicht nur die Annahme des Entwurfes, sondern auch gleich die Anhörung der Träger öffentlicher Belange und die Offenlegung.