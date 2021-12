In der Tagesbetreuung der Ökumenischen Sozialstation in Rockenhausen steht nun für den Ernstfall ein Defibrillator zur Verfügung. Der Pflegeverein Appeltal hat der Sozialstation die für die Anschaffung erforderlichen 1500 Euro gespendet.

Die Förderung der Strukturen der ambulanten Pflege sei eine seiner Zielsetzungen, stecht der Verein in einer gemeinsam mit der Sozialstation verfassten Pressemitteilung hervor. „Die Tagesbetreuung für demenziell Erkrankte liegt uns besonders am Herzen, da diese Einrichtung einzigartig im Westkreis ist“, wird darin Hartmut Rudolph vom Pflegeverein zitiert. Die Tagesbetreuung der Sozialstation ist eine Einrichtung für demenziell erkrankte Menschen in Rockenhausen. Die bis zu neun Besucher erfahren von Montag bis Donnerstag eine Betreuung durch speziell geschultes Personal. „Durch die Spende sind wir in der Lage, die Sicherheit in der Tagesbetreuung weiter zu erhöhen“, zeigt sich Norbert Pasternack, Geschäftsführer der Sozialstation, dankbar.