Das Klima wandelt sich. Wie muss das der Wald der Zukunft beschaffen sein, damit er mit dieser Entwicklung Schritt hält. Viel Arbeit im Forstamt gilt zur Zeit eben dieser Frage. Und eine Antwort ist die Stärkung von Vielfalt und Widerstandskraft durch gezielte und überlegte Pflanzungen

„Dieses Jahr ist ein gutes Jahr zum Pflanzen“, sagt Forstamtsleiter Lothar Runge. „Der Boden ist schön feucht. Da können die Bäumchen gut anwachsen, denn die jungen Setzlinge haben noch nicht so tiefe Wurzeln und würden ohne Regen schnell austrocknen. Das ist besonders dort fatal, wo Wald fehlt – denn ohne Schatten spende Bäume trocknet der Boden noch schneller aus.“ In den letzten Jahren sei das oft passiert. „Da haben wir viel weniger gepflanzt – die erst zwei Jahre alten Bäume hätten es nicht überlebt. Denn wir können leider nicht mit dem Gartenschlauch den Wald bewässern“, so Runge.

Insgesamt 30.000 Setzlinge sollen künftig im Bereich des Forstamtes Donnersberg dafür sorgen, dass die Wälder in ihrer Anpassungsfähigkeit an die Klimakrise gestärkt werden. Dabei geht es einerseits darum, dass unter bestehende Wälder andere Baumarten gemischt werden und man junge Bäume unter ältere pflanzt. Dies nennt man „Vorausverjüngung“. Das ist vor allem in noch bestehenden Fichtenwäldern der Fall. Werden diese geerntet oder von einem Sturm niedergefegt, steht die neue Waldgeneration aus verschiedenen Baumarten schon in den Startlöchern.

Auf Schadflächen soll wieder Wald entstehen

Andererseits geht es auch darum, dass auf vielen Schadflächen wieder Wald entsteht. 64 Hektar sind im Forstamtsbereich seit 2018 dem massenhaften Borkenkäferbefall, Stürmen und der Trockenheit zum Opfer gefallen. Deshalb setzen die Forstleute auf Weißtanne, Traubeneiche und Edelkastanie. Aber auch Walnuss und Sommerlinde sind dabei. „Die Edelkastanie kommt beispielsweise gut mit Trockenheit klar. Sie wurde von den Römern nach Rheinland-Pfalz gebracht. Am meisten pflanzen wir jedoch die Eiche“, sagt Runge. Sie würde auch von Natur aus hier vorkommen. Es sind also vor allem heimische Baumarten, mit denen man hier auf sonnigen und trockenen Standorten gute Erfahrungen gemacht hat, etwa auf den Hanglagen in Flusstälern wie Rhein und Mosel. Vereinzelt pflanzen die Forstleute auch sorgfältig ausgewählte, hitze- und dürreresistentere Baumarten, vorwiegend aus südosteuropäischen Ländern. Beispiele sind die Schwarzkiefer und die Baumhasel.

„Uns ist es wichtig, dass der Wald mit all seinen Funktionen erhalten bleibt. Deshalb ist es von großer Bedeutung, die Baumarten gezielt auszuwählen. Die heimische Traubeneiche

bietet beispielsweise vielen Tieren Lebensraum. Auf keiner anderen einheimischen Baumart leben mehr Insekten – so profitieren beispielsweise rund 400 Schmetterlingsarten von ihr. Und sie hat den Vorteil, dass sie mit ihren tiefreichenden Wurzeln gut gegen Trockenheit gewappnet ist“, so Runge.

Baumarten müssen zu den Standorten passen

Bei der Auswahl an Baumarten komme es darauf an, dass die Baumart zum Standort passt. So brauchen Lärchen immer etwas Wind, um nicht krank zu werden, Linden mögen es nicht zu nass und Fichten wird es schnell zu warm. Sie pflanzt man daher im Forstamtsbereich Donnersberg gar nicht mehr. „Wir verbannen die Fichte nicht aus unseren Wäldern. Dort, wo viele Fichten standen, werden auch wieder Fichten nachkommen, da ihr Samen im Boden ist. Damit aber nicht wieder fast ausschließlich Fichten nachwachsen, pflanzen wir andere Baumarten, sodass artenreiche Mischwälder entstehen. Diese sind besser vor massivem Schädlingsbefall bewahrt“, so Runge. „Denn die meisten Forstschädlinge, wie auch der Borkenkäfer, der besonders Fichten mag, sind auf eine Baumart spezialisiert. Sind jedoch viele verschiedene Baumarten vorhanden, kann sich der Borkenkäfer nicht so stark vermehren – dazu würde ihm die Nahrung und der Brutraum fehlen“, so der Forstamtsleiter weiter.

Zwar sind in Rheinland-Pfalz 87 Prozent der Bäume aus Naturverjüngung entstanden, also von Natur aus gekeimt. Doch ohne das Zutun der Forstleute würden vielerorts einige

Jahrzehnte vergehen, bis wieder ein neuer Wald entsteht. Runge: „Wir dürfen nicht vergessen: Ohne Wald fehlt uns auch seine Klimaschutzleistung, sein Schutz vor Erosion, sein klimaschützender Rohstoff Holz, saubere Luft und sauberes Wasser. Viele Tiere, Pilze und Pflanzen haben ohne ihn keinen Lebensraum, und uns Menschen fehlt ein wichtiger Ort zur Erholung.“